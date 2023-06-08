Почти 600 млн тенге выделили на ремонт участка автодороги в Жамбылском районе

Это автодорога районного значения «Петровка-Жанажол-станция Баумана» в Жамбылском районе. Сейчас здесь идёт средний ремонт 11-километрового участка. На объекте работает ТОО «НОРД ЖОЛДАРЫ».

ГЕВОРГ ПОГОСЯН, директор ТОО «НОРД ЖОЛДАРЫ»:

— В прошлом году разыгрался тендер, но, проект был в корректировке, то есть, получается, в прошлом году 10% дороги отремонтировали. Основные работы проводятся в этом году. Мы их начали 10 мая. От графика не отстаём. На сегодня сделали 3 км рециклирования.

И проложили около 2 км нового асфальта. На средний ремонт из областного бюджета выделили 578 млн тенге. На участке задействовали 25 человек и 15 единиц спецтехники. Работы здесь планируют завершить до конца августа. К слову, дорожное полотно остро нуждалась в ремонте.

ЕРКЕБУЛАН КАЛЕТОВ, ведущий специалист отдела архитектуры и строительства ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог акимата Жамбылского района:

— Пучинистых мест на этом участке очень много. Жители жаловались, что данный участок был в плачевном состоянии. Сейчас здесь работает ТОО «НОРД ЖОЛДАРЫ». Очень качественные работы. С нашей стороны производится контроль.

После завершения всех работ здесь планируют привести в порядок ещё несколько участков. Это 19 км текущей автодороги и участок республиканской трассы А-21 до села Железного. Кроме того, отремонтируют дорогу «Мирное-Айымжан». ПСД уже готовы и прошли экспертизу. В удовлетворительном состоянии на сегодня в районе более 60% дорог.

Алишер Ашимов

