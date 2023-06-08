Комплекс оперативно-спасательного отряда появится на берегу о. Пёстрого

В регион с двухдневной рабочей поездкой прибыл министр по чрезвычайным ситуациям РК. Юрий Ильин ознакомился с ходом строительства комплекса оперативно-спасательного отряда возле озера Пёстрого. Возводить объект начали в октябре 2021-го года. Работы уже на стадии завершения. Ответственное за них ТОО «АКВАБИЛД». В эксплуатацию комплекс планируют ввести в августе этого года. Площадь объекта — 1 200 квадратных метров. Реализация таких проектов уменьшит риск возниконвения чрезвычайных ситуаций и будет способствовать улучшению социально-экономического состояния области, отметил главный спасатель страны.



Алишер Ашимов