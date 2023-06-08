Центр развития человеческих ресурсов на государственной службе открылся в СКО

В СКО открылся центр развития человеческих ресурсов на государственной службе. Расположился он на базе профильного департамента.

ЕЛЕНА СТЕПАНЕНКО, руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы по СКО:

— Данный центр будет являться диалоговой площадкой между государственными органами, службами управления персоналом, уполномоченными по этике. Данный центр будет осуществлять методическое сопровождение вопросов отбора, прохождение, вопросы дисциплинарной практики. На данной площадке мы будем знакомить с теми изменениями, которые вносятся в законодательство.

В настоящее время в законодательство вносится много изменений. Проводятся масштабные реформы. Важной темой семинара стало и повышение квалификации специалистов. Участники ознакомились с передовым опытом управления персоналом на госслужбе зарубежных стран.

КОПЕЙ БАБАКОВА, методист городского отдела экономики и финансов:

— Здесь каждый специалист будет высказывать своё мнение по изменениям в законодательстве. Что имеет положительный характер, что отрицательный. Как работать в новых условиях. Это хорошая практика, т.к. это позволяет обмениваться опытом, совершенствоваться.

Приняли участие во встрече специалисты различных служб, СМИ, преподаватели филиала академии госслужащих и другие. Всего в СК более 4 тысяч государственных служащих.

Диана Салихова

