Аким СКО встретился с жителями Уалихановского и Акжарского районов

Рабочую поездку в Уалихановский район аким области начал с села Бидайык. Встреча с местными жителями прошла в центре досуга. Здесь дети посещают вокальные и танцевальные кружки. Есть также настольные игры. В этом здании проходят и различные мероприятия для сельчан. Они на встрече с главой региона поднимали проблемы с дорогами. Состояние полотна не выдерживает критики, говорят жители. В этом году на ремонт дорог Уалихановского района из областного бюджета выделено 2,1 млрд тенге. Большая его часть будет направлена в Бидайыкский сельский округ.

МАКСАТ БАЯХМЕТ, руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог СКО:

— На 35 км дороги «Өндіріс-Мырзагул» укладывается щебень. Выделили 290 млн тенге. В этом году работы будут завершены. На улицы внутри села Бидайык выделено 370 млн тенге. На улицы Кишкенеколя потратят 250 млн тенге.

В этом году в районе пройдут масштабные работы. Аким области поручил общественникам, фермерам и местным властям следить за качеством работ.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— 5 месяцев лета, можно сказать. Работы должны выполняться своевременно. Деньги выделяются на водоснабжение, дороги, поликлинику и бассейн. Все нужно делать вовремя. Нужно контролировать работу подрядчиков.

После аким области посетил Бидаикскую среднюю школу, где знания получают 120 детей. В 2020 году здесь провели капитальный ремонт. Сейчас общественники просят обшить стены здания, потому что зимой в школе холодно. Айдарбек Сапаров отметил, что для решения этого вопроса средства будут выделены. После глава региона проинспектировал ремонт трассы республиканского значения. В этом году стартовал большой 3-годичный проект — ремонт 31 км дороги между Кишкенеколем и Талшиком.

КУАНЫШ ЕСКЕНДИРОВ, директор СКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»:

— В настоящее время ведутся работы по снятию растительного слоя на объездной дороге. Смобилизовано 18 единиц техники 30 человек. Материал 100% казахстанского производства. Здесь есть рядом карьер возле Талшика, расстояние небольшое.

Рабочую поездку Айдарбек Сапаров продолжил в Акжарском районе. Там он встретился с аграриями и поставил перед ними ряд задач.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Если в этом году цены на пшеницу невысокие, можно компенсировать за счёт животноводства — это мясо и молоко. Поэтому необходимо уделять внимание скотоводству. К тому же, это создаёт рабочие места. Сельчане, пайщики доверили вам свои земли. Надо создавать условия. Мы постараемся помочь со стороны государства.

Встречу с акимом области ждали и жители села Восход. Они обеспокоены двумя проблемами. Первая, во ремонта Дома культуры «забыли» про актовый зал. Требуется 90 млн тенге. Второй вопрос жителей Восхода — дороги.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Вопрос с Домом культуры решим в этом году, деньги выделим. Что касается дорог, нужно посмотреть будут ли средства на это. Постараемся. Если в этом году не получится, то в следующем.

Сельчане ответом остались довольны. Ждут, когда они воплотятся в жизнь.

ТАЖИДЕН КАБДРАХМАН, житель села Восход, Акжарский район:

— Встретились с Айдарбеком Сейпелловичем. Ответы на поставленные вопросы нас удовлетворили. Ранее он пообещал, что приедет в Восход. Сегодня решили проблему Дома культуры и дороги.

Большой вклад в развитие Восхода вносят предприниматели. 2,5 года назад один из индивидуальных предпринимателей открыл здесь мини-маркет, где есть всё необходимое для дома. В ближайшее время ИП «Анеля» планирует разместить на прилавках местную молочную продукцию. Этим здесь занимается КХ «Эрсалды». Село также обеспечено хлебом из пекарни. Местное товарищество «Даньяров» ежедневно продает около 250 буханок по 100 тенге.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Отличный пример. Так должно быть в каждой деревне. В селе должно быть собственное молоко, хлеб. Отличные предприятия и бизнес развивается.

В пекарне также продаются баурсаки, самса и пирожные. Их готовит Дарихан Курбанова. Она переехал из Алматинской области по программе переселения из трудоизбыточных регионов. Получила от государства безвозмездный грант 1 млн 385 тысяч. Закупила оборудование, арендовала уголок пекарни и теперь развивает свой бизнес.

Айгерим Хамзина