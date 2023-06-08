215 обращений в ситуационный центр iKOMEK109 поступило от петропавловцев с 7 на 8 июня

Шквалистый ветер с порывами до 29 м/с, обильный ливневый дождь накрыл Петропавловск вечером 7 июня. Как итог — 24 факта поваленных деревьев и веток. Аварийные бригады работали всю ночь — расчищали проезды на улицах города и дворах от последствий стихии.

А вот это видео облетело соцсети и вызвало немало откликов от горожан, взволнованных внезапно нагрянувшей непогодой. В ту ночь произошло протекание крыши в жилых домах по двум адресам — Астана, 39 и Конституции, 55. Как говорят жильцы дома по Конституции, 55, все случилось внезапно. Около 22.00 часов вечера вода попала в подъезд. Пытались справиться с ней самостоятельно, потом подоспела помощь от спасателей и сотрудников акимата. Сейчас жильцы делятся предположениями о причине произошедшего.

ИЛЬДАР ГАЙФУЛЛИН, житель г. Петропавловска:

— Дом старый, плиты разрушаются, все забивается, идет в ливневку. Сильный поток дождя это смывает, там небольшое отверстие, и все это скапливается, ливневка забита. У нас там еще отверстие открытое, а должна быть заглушка. Её не было почему-то. Сейчас председатель сантехника вызвал, пытаются что-то прочистить.

Сотрудники городского акимата незамедлительно выехали на места происшествий. Провели разъяснительные работы с председателями ОСИ и КСК. Сейчас в домах ведутся работы. Помимо этого…

ЭЛЬМИРА САДВОКАСОВА, пресс-секретарь акимата г.Петропавловска:

— Вчера с 9.00 вечера до 8.00 утра сегодняшнего дня ситуационный центр Акомек-109 поступило 215 обращений от жителей города, 90% из которых связано с отключением света. В Петропавловске на 13 подстанциях отключился свет. Большую часть города обеспечили электроснабжением в течение нескольких часов. Но, на сегодняшнее уро частично 20 мкрн, район промзоны, рыбопитомника и некоторые объекты на улицах Гашека и Уалиханова также оставались без света.

Сейчас продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. Службы продолжают убирать поваленные деревья и ветки.

Анастасия Кузнецова

