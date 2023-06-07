С начала года 8 тысяч этнических казахов получили статус кандаса

В 2023 году на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 8 тысяч этнических казахов. Для расселения кандасов определены следующие регионы: Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Восточно- и Северо-Казахстанская области. Квота приёма кандасов в регионах расселения на 2023 год составляет 1 925 человек. При увеличении потока граждан размер квоты для приема может быть увеличен. Кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидий: на переезд — единовременная выплата в размере 70 МРП, это чуть больше 240 тысяч тенге. На найм жилья и оплату коммунальных услуг — ежемесячно в течение одного года в размере от 15 до 30 МРП.

