Порядка 4 млрд тенге выделили на ремонт и реконструкцию тепловых сетей в Петропавловске

284 км составляет общая протяженность тепловых сетей в Петропавловске. Большая часть из них, это 68%, изношены. Чтобы обеспечить горожан теплом, в этом году планируют отремонтировать 9,2 км сетей. Кроме того, приступили к строительству 2-х тепломагистралей. Одна из них — №5 по улице Семашко. Её диаметр составляет 600 мм. По словам представителей горакимата, она позволит обеспечить централизованным теплоснабжением многоэтажки и частный сектор в микрорайоне «Орман» и поселке Борки, а также строящиеся здания Военной академии. На объекте работает ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой». Завершить работы подрядчики планируют в 2024-м году.

ЕВГЕНИЙ ДЗЮБЕНКО, руководитель ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»:

— На этот год у нас по плану реконструкция 1,2 км трубопровода. Трубопровод выполнен трубами ППУ изоляции диаметром 630 мм. Всё выполнено подземным исполнением. На данный момент ведутся работы на 2 участках. 300 м магистрали уже выполнено. Тепломагистраль, на которой проходит реконструкция, демонтируется диаметром 350-450 мм. Трасса демонтированная в пределах 500 м. Работы ведутся согласно графику.

АДИЛЬБЕК АУБАКИРОВ, заместитель акима г. Петропавловска:

— 2-ой объект — это строительство тепломагистрали №15, диаметр 1000 мм. Это позволит северную часть города обеспечить дополнительным теплоснабжением и развивающиеся субзоны №3 и №4, то есть, новая строющаяся поликлиника будет тоже подключена к ней. В целом, если учитывать эти объекты, то у нас будет направлено порядка 4 млрд тенге на ремонт и реконструкцию тепловых сетей. Это в 4,4 раза больше, чем в 2022 году. В ближайшее время начнут работы. Проекты двухгодичные. Финансируются за счёт республиканского бюджета.



Алишер Ашимов