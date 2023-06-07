Глава государства принял Уполномоченного по правам человека Артура Ластаева.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об итогах деятельности Уполномоченного по правам человека за 5 месяцев текущего года, в том числе о принимаемых мерах по восстановлению прав граждан. Офис омбудсмена и его региональные представители за указанный период рассмотрели 2318 обращений граждан. По словам Артура Ластаева, в целях усиления работы на местах был обновлен состав участников Национального превентивного механизма.

На особом контроле Уполномоченного по правам человека находится вопрос превенции жестокого обращения в детских учреждениях. По инициативе Омбудсмена проводится расследование случаев применения пыток, дан ряд специальных рекомендаций в адрес правоохранительных органов.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важность обеспечения эффективной защиты прав граждан в тесном взаимодействии с соответствующими государственными органами.