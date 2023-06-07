Благотворительный концерт собрал порядка 1 млн тенге Дидару Айтмукану, которому требуется срочная операция в г.Дубай

В Петропавловске активисты волонтёрского движения «Помощь рядом» организовали благотворительный концерт в поддержку Дидара Айтмукана. 17-летнему уроженцу района М.Жумабаева, студенту Высшего колледжа им.М.Жумабаева, волонтёру требуется дорогостоящая операция в г.Дубай. Нужно более 20 млн тенге. Операция должна состояться 17-25 июня этого года. Благотворительный концерт собрал порядка 1 млн тенге, все средства передали матери Дидара. Но это лишь малая часть от 20 млн тенге. Пожертвовать сумму можно по реквизитам: Халык банк 4390 8722 0202 8785, Каспи банк 4400 4302 3164 7436.

Анастасия Кузнецова