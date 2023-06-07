50 семей с юга республики переедут в этом году в Акжарский район

Бахыт Алемкулов вместе с супругой переехали в село Горьковское Акжарского района в прошлом году из Алматы. Специалисты центра занятости помогли ему найти работу. Сейчас мужчина трудится на местном предприятии.

БАХЫТ АЛЕМКУЛОВ, житель с.Горьковского, Акжарский район:

— Дали жильё. Обеспечили работой. В данном хозяйстве я работаю в качестве экономиста. Зарплата устраивает. Переехали из-за климата. Алматы, конечно, город красивый, но там горная местность. Давление перескакивает. То опускается, то поднимается. По состоянию здоровья сюда переехали.

Программа по переселению «Еңбек» реализуется в населенном пункте с 2017 года. За это время в село Горьковское переехали 7 семей, то есть 35 человек. Каждый освоился. Жители говорят, что населенный пункт становится более благоустроенным. В этом году здесь отремонтируют все улицы. А в ближайшее время начнется строительство нового Дома культуры.

НАЗЫМБЕК КАНТАЕВ, аким сельского округа Үлкен Караой, Акжарский район:

— Все люди, которые прибыли к нам, трудоустроены, обустроены. Живут, работают. Им здесь нравится. В этом году будет построена спортивная площадка, мини-футбольное поле. На сегодня построили детскую площадку. Строительство сельского клуба в селе Горьковском. Здесь, т.к. приграничная зона, строится пограничная застава. Капитальный ремонт школы на 74 млн тенге.

В общем, за пять лет, говорят жители, село преобразилось. Сейчас здесь строится мечеть, облагараживаются улицы, появляются новые места для молодёжи. В этом году сюда переедут еще 3 семьи. Все они из Алматы. Жилье для них уже готово. Сейчас в Горьковском проживает свыше 730 человек, насчитывается более 200 домов. В целом в Акжарский район переселено 207 семей с юга. В этом году должны приехать ещё более 50 семей. Каждой из них с этого года выплачиваются подъёмные в размере 70 МРП.

Диана Салихова

