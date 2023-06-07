22-летнего петропавловца задержали с «синтетикой» в особо крупном размере

В распространении синтетических наркотиков путём организации «закладок» в центре Петропавловска подозревается 22-летний горожанин. Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции задержали его по ул. Мичурина. У парня изъяли 36 полимерных свёртков с порошкообразным веществом.

— Имеется зажигалка. Карман пуст. А также свёрток в изоленте чёрного цвета.

Согласно заключению экспертизы, в 21 свёртке находилось психоактивное вещество «мефедрон», в 15 — «соль». Общий вес изъятых синтетических наркотиков составил чуть больше 28 граммов, что относится к особо крупному размеру.

ИВАН ТЕРЗИДИ, начальник управления по противодействию наркопреступности ДП СКО:

— Деяния задержанного квалифицируются по статье 297 части 3 «Незаконное приобретение, хранение в целях сбыта психотропных веществ в особо крупном размере», где санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. В настоящее время дело направлено в суд.

С начала года стражи порядка задержали 35 подозреваемых в сбыте наркотиков. Как показывает практика, в среднем из пяти распространителей четверо занимаются «синтетикой».