1700 выпускников Kozybayev University успешно трудоустроились в 2023 году

Мансур Сериков недавно сдавал ЕНТ. Профильными предметами выбрал математику и информатику. Постарался и набрал 116 баллов. В его школе это самый большой показатель в этом году.

МАНСУР СЕРИКОВ, абитуриент:

— Я начал готовиться к ЕНТ в 10 классе. Мне помогали учителя. После уроков я оставался на консультации и учителя готовили нас. В будущем я хочу стать IT — специалистом. Поступить в новый университет в Астане — Astana IT University.

Профессией в сфере IT Мансур грезит с детства. Хочет пойти по стопам старшего брата, который работает в столице. Сейчас для студентов есть много возможностей. Например, начать работать ещё до выпуска из вуза. Есть программа «Молодежная практика», которая позволяет студентам одновременно учиться и ознакамливаться со своей будущей специальностью. По такой недавно прошла студентка кафедры казахского языка и литературы Kozybayev University Гульжамал Сулейманова. За ее плечами 4 года обучения. Скоро девушка получит диплом и пойдёт по пути своей профессии. Гульжамал поставила себе цель — обучить казахскому языку как можно больше жителей страны.

ГУЛЬЖАМАЛ СУЛЕЙМАНОВА, студентка Kozybayev University:

— В 8 лет я также стояла перед первым корпусом, когда поступала моя сестра. И я загадала желание, что тоже буду здесь учиться. От университета я участвовала в программе «Молодежная практика». Работала полгода по своей специальности в селе Дубровном Мамлютского района.

В местной альма-матер активно работает центр карьеры и занятости. Основная его цель — трудоустройство обучающихся и выпускников. В прошлом году нашли свою нишу 82% выпускников.

НАЗИРА ТАСКАЛИЕВА, методист центра карьеры и трудоустройства Kozybayev University:

— Востребована образовательная программа: физика, математика, дошкольное обучение и воспитание, психология и педагогика, дефектология. Помимо образовательных у нас востребованы специальности: финансы, экономика, юриспруденция, т.к. они могут трудоустроиться в любую производственную организацию. Образовательные программы строительство, машиностроение, транспортники, они студентов берут на постоянной основе к себе на практику, трудоустраивают их.

Порядка 1700 выпускников Kozybayev University успешно трудоустроились в этом году.

Диана Салихова

