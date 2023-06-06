«Весёлые старты» против наркотиков

Заряд бодрости, веселье и здоровый спортивный азарт — полицейские организовали эстафету «Весёлые старты» для учащихся областной специализированной школы-интерната для одаренных в спорте детей. Около 60 ребят состязались в спортивных играх, демонстрируя силу, ловкость, скорость и командный дух.

— Меня зовут Влад, мне 13 лет, я учусь в спортшколе, занимаюсь греко-римской борьбой. Я нахожусь на мероприятии «Спорт против наркотиков» и призываю всех вести здоровый образ жизни.

Эстафета прошла накануне месячника, который полицейские посвящают подготовке к Международному дню борьбы с наркоманией. Его отмечают 26 июня. Главное, что выносят ребята из таких спортивных праздников, — это радость жизни, в которой нет места наркотикам.

— Первое место… — Первое место, ребята! — Команда «Красных» — Красные! — Ура!

Второе и третье место заняли «Динозавры» и «Барыс». В рамках месячника проводится широкий спектр мероприятий, поэтому для юных североказахстанцев организуют ещё немало интересных, эмоционально ярких событий. Между тем, с начала года полицейские изъяли из незаконного оборота более 600 килограммов различных наркотиков, из них свыше 1 килограмма — синтетических.