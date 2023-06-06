В Петропавловске мошенники обманули по телефону 36 пенсионеров

В целях профилактики интернет — мошенничества полицейские вышли в рейд. В последнее время в зоне повышенной опасности пожилые люди. Зачастую аферисты звонят именно пенсионерам, представляются полицейскими, медработниками и сообщают, якобы кто-то из родственников совершил преступление или правонарушение. Чаще всего уверяют, будто он стал виновником аварии. И для того, чтобы человек не писал заявление, необходимо отдать крупную сумму денег. По такой схеме с начала года злоумышленники обманули 36 пожилых жителей города. Одна из потерпевших отдала мошенникам 5 миллионов тенге. Полицейские составили список пожилых граждан. Только за один день они посетили около 30% намеченных адресов, провели свыше 2 тысяч бесед, раздали более 3 тысяч листовок. Стражи порядка просят всех людей предупреждать об опасности своих родных и близких.



Камилла Карим