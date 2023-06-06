Соревнования «Юный спасатель» провели пожарные

В пожарной части №3 города Петропавловска проходят областные соревнования «Юный спасатель» среди школьников и студентов колледжей. Принимают участие в них 14 команд. Возрастная категория — от 14 до 16 лет. Соревнования состоят из 5 этапов: визитная карточка, пожарная эстафета, выпуск газеты, проведение аварийно-спасательных работ, спасение пострадавшего на воде.

АНАСТАСИЯ ЛИПЧАК, участница соревнований:

— Я на этих соревнованиях участвую в первый раз. Надеюсь, что мы выиграем. Готовились где-то неделю.

Спасатели проводят конкурс в целях популяризации профессии пожарного, пропаганды силовых видов спорта и здорового образа жизни.

СЕРИК НАУРУЗБАЕВ, начальник отдела ликвидации ЧС ДЧС СКО:

— На данных соревнованиях дети учатся, как можно будет в той или иной ситуации себя вести, как действовать, как помогать другим оказывать помощь, медицинскую помощь.

Отличившихся юных спасателей наградят дипломами и ценными призами, участникам вручат грамоты и поощрительные призы. Лучшая команда поедет защищать честь нашей области на республиканских соревнованиях, которые пройдут в конце июня.

Камилла Карим