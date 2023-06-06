«Ромео и Джульетта» — студенты из Алматы поставили спектакль в Петропавловске

Любовь двух юных сердец, которым не суждено было жить долго и счастливо. Постановку по мотивам спектакля Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» поставили в казахском музыкально-драматическом театре им.С.Муканова. Произведение воплотили на сцене выпускники Казахской Национальной академии искусств им.Т.Жургенова. Режиссер — студентка 5 курса Арухан Заханова.

АРУХАН ЗАХАНОВА, студентка Казахской Национальной академии искусств им.Т. Жургенова, г.Алматы:

— Самое запоминающееся время за 5 лет моей учёбы — это 4 месяца практики в Петропавловске. Мы будем говорить о любви. Не только между мужчиной и женщиной, Джульеттой и Ромео, а в целом. Любовь к искусству, к народу, к сцене.

Спектакль начался ещё до открытия занавеса. Слышен небольшой спор о том, кто же заберёт главные роли двух возлюбленных. В инсценировку решили добавить немного юмора.

Итак, началось действие. Зритель переносится на бал в Верону, который устроили Капулетти. Пробравшись на праздник враждующего клана, Ромео ищет свою безответную любовь — хладнокровную красавицу Розалину. Но встречается взглядом с другой девушкой. Лучезарная красота Джульетты ослепляет его, и он тут же влюбляется. Младшая дочь семьи Капулетти отвечает ему взаимностью. Тем не менее оба понимают — их любовь обречена.

Главную роль юного Ромео Монтекки играет Нурбол Мынжасаров. По словам актёра, между ним и его героем есть схожесть. Наверное, поэтому роль мне далась легко, признаётся Нурбол.

НУРБОЛ МЫНЖАСАРОВ, студент Казахской Национальной академии искусств им.Т. Жургенова, г.Алматы:

— Ромео близок мне. С чистой душой, добрый парень. Он не желает враждовать, он хочет любви. Мне было легко играть этого персонажа. Наш режиссер, кстати, готовила этот спектакль 111 дней. Она хорошо поработала. Мы тоже набрались большого опыта в этом театре. Узнали всё на профессиональном уровне.

Молодые люди, горящие на сцене любовью к искусству, — ученики заслуженного деятеля РК Азамата Сатыбалды. Он высоко оценил труд ребят.

АЗАМАТ САТЫБАЛДЫ, заслуженный деятель РК:

— Более 20 ребят получили здесь хороший опыт. Начав путь актёра, они должны чувствовать своих персонжей. Они справляются с этой задачей. Только вчера я участвовал в репетициях. Я был рад видеть их рост.

Актёры хорошо отыграли свои роли. Но, несмотря на красоту этих чувств, это спектакль в жанре трагедии. Как говорится: «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте». От давления враждующих сторон пара умирает. И только тогда, поняв ничтожность своего раздора, главы Монтекки и Капулетти завершают борьбу. Зритель остался под впечалением.

— Спектакль понравился. Актерам удалось раскрыть образ героев. Было очень интересно смотреть.

— Я видела этот спектакль несколько раз в своей жизни. Но в этом творении есть что-то особенное. Настроение поднялось.

Из 20 студентов, проходивших практику в театре, остаются 12 ребят.

Диана Салихова