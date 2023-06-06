Крытый хоккейный корт строят в селе Талшике Акжарского района

Строительство крытого хоккейного корта идёт полным ходом в селе Талшике Акжарского района. Сейчас производят необходимые замеры, забивают сваи. Начальная стадия, говорят работники, самая ответственная.

АЛЕКСАНДР ШАТИЛЕНЯ, прораб:

— Вплоть до миллиметра. Очень ровно. Оттого, как мы заложим этот фундамент, будет зависеть, как будет стоять здание. По окончанию этих работ поставим опалубку, зальем фундамент. После этого приступает монтажная бригада на монтаж металлоконструкций.

С самого утра и до вечера работает бригада из 4 человек. Ни жаркая погода, ни сжатые сроки не мешают. Правда, из-за ветра трудно производить расчёты, тратится много времени на перезамеры. К слову, общая площадь корта — 2210 кв.м. Внутри будут все удобства: раздевалки, душевые и другие бытовые помещения.

ЖАНАРБЕК ЕСЛЯМБЕКОВ, руководитель отдела строительства, архитектуры и градостроительства Акжарского района:

— На строительство крытого хоккейного корта по программе «Ауыл — Ел бесігі» выделена сумма 215 млн тенге. Это с учетом авторского и технадзора. Данный подрядчик ТОО «КАРГЕН-СЕРВИС 2006» согласно конкурса выиграл на 196,5 млн тенге. Сроки строительства — 3 месяца.

Завершить все работы обещают до 10 августа. В Талшике это первый подобный проект. В селе хоккеем занимается много детей. Они участвуют в различных соревнованиях. Но,тренироваться приходится только зимой, заливая каток. Теперь ребята смогут совершенствоваться круглый год и прославлять родной край.

Диана Салихова