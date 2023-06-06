Команда КВН «Чудо дети» Бескольской средней школы №2 стала первым чемпионом Юниор-Лиги КВН

Команда КВН «Чудо дети» Бескольской средней школы №2 представила СКО на первом чемпионате в городе Темиртау Карагандинской области. В финальной игре принимали участие команды из Караганды, Темиртау, Карагандинской области. По итогам финала команда из Кызылжарского района стала первым чемпионом Юниор-Лиги КВН. Компетентное жюри отметило качественную подготовку североказахстанских КВН-щиков и пожелало ребятам творческих успехов. «Чудо дети» вернулись домой с кубком, дипломами и медалями. Несмотря на свой молодой состав, команда является неоднократным победителем и призером районных и областных фестивалей КВН.

Анастасия Кузнецова