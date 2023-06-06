Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с ходом модернизации судебной системы в стране

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева.

Председатель Верховного суда рассказал о реализации задач по обеспечению независимости судов и судей, укреплению судейского корпуса высококвалифицированными юристами, а также усилению гарантий прав граждан и бизнеса в судебном процессе. Президент был проинформирован о принятии мер, направленных на укрепление аналитического обеспечения судебной деятельности.

Глава государства акцентировал внимание на важности качественной реализации проводимых в судебной системе реформ и продолжении работы по повышению доверия общества к судам, а также усилению защиты прав граждан.