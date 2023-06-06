Аким области проинспектировал работу Петропавловской ТЭЦ-2. Айдарбеку Сапарову доложили о текущем состоянии объекта и о проводимых работах.

ОЛЕГ ПЕРФИЛОВ, генеральный директор АО «Севказэнерго»:

— Третья дымовая труба на обследовании. Внутренний ремонт закончили, сейчас наружная покраска идёт. По котлам запланированы на этот год 1, 3, 9, 10 и 11. Третий закончен уже ремонт. 9 и 11 находятся в плановом ремонте. Пока срок окончания работ 30 июня.

Продолжается возведение новой дымовой трубы. Фундамент уже залит. Для него использовали около 2 тысяч кубов бетона. Новая труба будет 180 метров высотой и диаметром 20 метров у основания. В текущем году планируется полностью возвести железобетонный ствол.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— По финансированию всё, что мы планировали, выделяем. Я надеюсь, что это не на бумаге, работы идут так же. Сатжан Айтенович, держите на контроле, пройдитесь, посмотрите вместе с ЖКХ. В целом как?

— По графику.

Но можно было бы работать и на опережение графика, говорят на Петропавловской ТЭЦ-2. Мешает кадровый дефицит. Сейчас не хватает около 60 человек. Напомню, запуск новой дымовой трубы запланирован на лето 2024 года.

Айгерим Хамзина

