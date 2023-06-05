В День госсимволов 5 полицейских СКО получили очередные офицерские звания

День государственных символов североказахстанские полицейские встретили праздничным построением. Торжественным маршем прошла знамённая группа с флагом и гербом Казахстана. Под звуки оркестра стражи порядка исполнили гимн. Затем начальник ДП поздравил личный состав с одним из главных государственных праздников.

АЙДЫН КАБДУЛДИНОВ, начальник ДП СКО:

— Государственный Флаг, Герб. Гимн — являются нашим общим достоянием, источником казахстанского патриотизма, любви к Родине, глубокого уважения к её истории, государственному языку, культуре и традициям. Обращаюсь к каждому сотруднику: ваш самоотверженный труд — это прочная гарантия свободы нашего народа, суверенитета страны, спокойствия и уверенности казахстанцев.

Праздничным приказом двое сотрудников полиции СКО получили звания капитанов, трое — майоров полиции. Среди повышенных в звании — старший следователь Санжар Атажан, он трудится в следственном отделе городского управления полиции.

САНЖАР АТАЖАН, старший следователь отдела УП г.Петропавловска:

— Сегодня я получил очередное специальное звание — капитан полиции. Этот день совпал с Днем государственных символов РК. Поздравляю всех казахстанцев с этим днем. Этот день навсегда останется в истории нашей страны. Считаю, что этот праздник — один из самых важных праздников для нашей страны.

После мероприятия полицейские разошлись по местам несения службы — продолжать борьбу с преступностью, поддерживать и укреплять общественную безопасность.

Айгерим Хамзина