Концерт в День государственных символов РК прошёл на центральной площади города

В День государственных символов ряд мероприятий организовали на на главной улице областного центра — Конституции Казахстана. Возле здания Ассамблеи народа Казахстана развернули фотовыставку, на которой изображены авторы гимна, флага и герба, а так же известные спортсмены региона.

АЙСУЛУ САРСЕНОВА, специалист областного историко-краеведческого музея:

— Государственные символы — основа независимости. Эта фотовыставка отражает двадцать фото документальных материалов. Это история принятия государственных символов, это обсуждение Верховным Советом, создание рабочей комиссии по принятию государственных символов. Здесь мы отражаем то, что флаг нашего Казахстана побывал в космосе, где наш космонавт Айдын Айымбетов с государственным флагом. И вот наш флаг Казахстана, он был на олимпиадах.

Пока все желающие знакомились с выставкой, активисты молодежного ресурсного центра вместе с волонтёрами раздавали жителям и гостям города флажки с государственной символикой.

— Поздравляю жителей города Петропавловска и СКО с Днем национальных символов. Всем желаю крепкого здоровья, счастья, голубого неба! Чтобы всегда у нас был мир и спокойствие.

— Хочу поздравить всех с этим прекрасным праздником. Желаю всем удачи, здоровья!

— Желаю процветания нашей стране.

Тем времнем на центральной площади развернулась концертная программа. В репертуаре — песни о Родине, зажигательные танцы. Всего более 20 номеров.

МУХАМЕДАЛИ ИСПАНОВ, художественный руководитель городского Дома культуры:

— Сегодня в нашей стране праздник. 4 июня — День государственных символов. Флаг, герб, гимн — гордость нации. В этой связи поздравляю всех с праздником. В честь праздника городской Дом культуры подготовил отличную концертную программу.

Праздничная атмосфера в этот день чувствовалась повсюду.

Камилла Карим