Когда спадёт аномальная жара в СКО?

Лето ворвалось в жизнь казахстанцев с жаркой погодой. На этих выходных столбик термометра поднялся аж до 39 градусов жары. Такая погода для Петропавловска не в новинку, говорят синоптики. В июле 2021 года температура воздуха превышала 40 градусов жары. Однако, в июне так было в последний раз 85 лет назад.

НАТАЛИЯ ЛЕВИНА, заместитель директора филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— В ближайшие дни мы ещё сохраняем сильную жару. Ветер поменяет направление на северное. Соответственно, начнётся отток холода с северо-запада. На большей части области у нас ближайшие дни 6 и 7 июня будет 34-39 градусов тепла, а уже по северо-западу будет до 30 градусов.

Солнцезащитный крем, кепка или панамка — в эти дни для североказахстанцев хорошие друзья. В такую жаркую погоду можно получить не только золотистый загар, но и солнечный удар. Поэтому стоит быть осторожными. Особенно людям, страдающим заболеваниями сердца, сосудов, и имеющих проблемы с давлением.

АМАНЖОЛ КАЗИЕВ, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:

— На улице если ходить, то с покрытой головой. Лучше меньше выходить, чтобы не получить тепловой удар. Нельзя категорически засыпать, когда загораешь. Это очень большой риск. Риск солнечного удара возрастает, если идёт прямое воздействие на непокрытую голову. Наличие некоторых проблем со здоровьем: гипертония, ВСД, пороки сердца, ожирение. Возрастные риски — дети до года и пожилые люди.

Сейчас самый пик жары прошёл. «Выдохнуть» получится в конце этой недели — 8 июня. Тогда прогнозируется 20-25 градусов тепла. Ожидаются на следующей неделе осадки, местами сильные — дождь, возможно град, гроза и усиление северного ветра с порывами 15-20 м/с. А затем вновь солнце нагреет воздух до 30 градусов.

НАТАЛИЯ ЛЕВИНА, заместитель директора филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— В целом, лето ожидается в пределах климатических норм. В конце июня мы ожидаем возвращение жары. Она будет в пределах 30-35 градусов. Июль будет досточно дождливым. Осадки будут часто в течение месяца. Температура будет около нормы в июле.

Отмечают специалисты и повышение температуры в области за последние несколько лет. С каждым годом она увеличивается на 1,5-2 градуса. То есть, климат становится жарче. Такая тенденция проявлется по всему земному шару, говорят синоптики.

Диана Салихова