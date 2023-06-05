Чемпионат РК по футзалу среди слабослышащих футболистов стартовал в Петропавловске

Во Дворце спорта имени Александра Винокурова открылся республиканский чемпионат по футзалу среди спортсменов с нарушением органов слуха. Принимают участие 17 команд.

Одними из первых на площадку вышла петропавловская команда «Үміт» и футболисты из Актобе. Первый тайм не успел начаться, как наша команда забивает первый гол. Баталии становятся всё напряженней. В итоге первый тайм заканчивается со счётом 2:1 в пользу команды «Үміт». Второй — со счётом 4:1.

БАУРЖАН МАГАЗОВ, участник футбольного клуба «Үміт»:

— Я долго тренировался, чтобы постараться победить. Ну, много тренируемся. Мы хотим побеждать.

Следующая встреча футбольной команды «Үміт» с соперником состоится 6 июня. Играть будут со спортсменами из Турекстана.

СТАНИСЛАВ ФОЛЕНВЕЙДЕР, старший тренер Казахстана по футзалу:

— Подготовку мы провели на высоком уровне. У нас был двухнедельный сбор, мы занимались в этом Дворце. Площадка нам знакома, условия у нас были прекрасные. Мячи, форма — все у нас есть. Ребята готовы, я думаю, на все 100%. Сегодня у нас первая игра, есть небольшое волнение. Играем с командой из Актобе. Надеюсь, достойно выступим.

Футольной команде «Үміт» уже 13 лет. Сейчас в команде людей с нарушениями слуха более 40 футболистов. Такие соревнования среди слабослышащих проходят ежегодно.

ВЯЧЕСЛАВ ЛАТЫШЕВ, руководитель спортивного клуба для людей с ограниченными возможностями «Үміт»:

— Команды очень достойные здесь собрались. В этом году очень много команд. Обычно около десяти. Будет честная борьба. Считаю, команды здесь должны хорошо выступить.

Соревнования продлятся 4 дня. Победителей и призеров наградят дипломами и кубками. Лучшие спортсмены попадут в сборную Казахстана.

Камилла Карим