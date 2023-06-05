Более 350 спасателей поощрили в Петропавловске

Самоотверженность и отвага — качества, которые присущи спасателям. Они вызволяют людей из снежного плена, горящего дома и из других чрезвычайных ситуаций. Сегодня в областной библиотеке им. Сабита Муканова поощрили более 350 огнеборцов. Среди них — старший пожарный спасатель пожарной части №4 Азат Толеген.

АЗАТ ТОЛЕГЕН, старший пожарный спасатель пожарной части №4:

— Каждый пожар индивидуален, повторных никогда не бывает. Мы всегда готовы, начеку к любым действиям. У нас есть караулы, это наша вторая семья, мы друг за друга. Мы заходим в любой дым. Мы друг за друга горой. Большое спасибо за такое почтение и подарки.

Благодарят спасателей за большой и тяжелый труд активисты общественного объединения «Я алматинец» и предприниматели, которые активно сотрудничают с ЧС-никами.

САИДА ТАУКЕЛЕВА, руководитель ОО «Я алматинец»:

— Мы поздравляем наших героев, которые на страже всегда 24 на 7. Это люди, которые всегда рискуют своим здоровьем, жизнью. Поэтому очень важна вовлечённость гражданского общества в такие моменты. И я благодарю жителей Петропавловска и СКО, что они сегодня отмечают этих героев. Низкий поклон им и большое спасибо за службу.

Огнеборцев наградили благодарственными письмами и денежными сертификатами на 15 тысяч тенге. Такими же презентами будут чествовать и сотрудников скорой медицинской помощи.

Алишер Ашимов