29 МРП или более 100 тысяч тенге: государство предоставит студентам субсидии на оплату общежитий

В вузах страны учатся чуть больше 168 тысяч студентов из социально уязвимых слоёв населения. Государство предоставит субсидии на оплату общежитий почти 4500 студентам. Сумма субсидий не будет превышать 29 МРП, в год это чуть больше 100 тысяч тенге на человека. Рассчитывать на государственную субсидию могут дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица с инвалидностью с детства. В настоящее время решается вопрос субсидирования расходов на проживание в общежитии для студентов, находящихся в трудной жизненной ситуации.



Камилла Карим