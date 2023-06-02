В ДЧС предупреждают об опасности тополиного пуха

В конце мая — начале июня начинают цвести тополя. В это время много пуха. Он летает в воздухе, покрывает землю и несет большую угрозу, особенно сейчас — в пожароопасный период. ЧС-ники в очередной раз напоминают горожанам о мерах предосторожности. Ведь одним из источников пожаров является тополиный пух. Он легко загорается от любой искры.

ДАМИР АЙТБАЕВ, старший инженер ДЧС СКО:

— Так, за июнь месяц 2022 года на территории области зарегистрировано более 170 случаев загораний из-за тополиного пуха на открытых территориях. Чтобы не допустить возникновения пожара, необходимо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности: в местах скопления пуха, особенно у деревянных построек, необходимо регулярно очищать, не позволять детям и подросткам его поджигать.

Спасатели раздают памятки горожанам, просят следить за детьми и объяснять им, что игры с так называемым «белым порохом» могут привести к ЧП. Петропавловцы с пониманием относятся к таким рейдам и тоже советуют гражданам быть осторожными.

— Ну, точно не сжигать, это однозначно, ну, наверное, в пакет и в мусорку

— Не бросать окурки, спички и следить за детьми.

За возникновение пожара при сжигании тополиного пуха предусмотрен штраф в размере 10 МРП. Это почти 35 тысяч тенге.

Камилла Карим



