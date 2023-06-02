Среди организаций среднего образования проходит областной конкурс на присуждение гранта акима СКО

16 организаций образования области принимают участие в областном конкурсе на присуждение гранта акима СКО. Та организация, которая заявит о себе лучше остальных, получит специальный почетный диплом «Лауреат конкурса «Лучшая организация среднего образования», а также сертификат о получении гранта в восьмисоткратном размере минимальной заработной платы.

РОЗА САРКЕН, директор центра методической работы и информационных технологий в сфере образования:

— Жюри будут оценивать по 11 критериям. Это и материально-техническое обеспечение школы, и условия для инклюзивного образования, безопасные условия для обучения, качественный состав педагогов, достижения учащихся на разных уровнях — международном, республиканском. Этот конкурс проводится ежегодно, каждый год увеличивается количество заявок.

Первый городской общеобразовательный IT-лицей принимает участие в традиционном конкурсе уже третий раз. В 2014 году организация среднего образования проявила себя лучше всех и выиграла грант. Средства потратили на улучшение материально-технической базы, говорит директор лицея Оксана Новикова. Вот и в этом году решили снова попытать свои силы, успешно пройдя городской этап конкурса. За последние 3 учебных года достижений в лицее немало.

ОКСАНА НОВИКОВА, директор первого городского общеобразовательного IT-лицея:

— В этом учебном году в предметной олимпиаде мы взяли 6 медалей республиканского уровня. Это впервые в истории лицея. Мы участвуем в защите научных проектов. В этом году учащиеся 9,10,11 классов участвовали в национальной школьной лиге по волейболу. Победили на городском, областном этапе и представляли нашу СКО на республиканском уровне. Семиклассники лицея по шахматам прошли отборочные туры и на республике завоевали 5 место.

Цель конкурса — выявление, обобщение и распространение эффективного педагогического и управленческого опыта, а также стимулирование профессионального и личностного роста педагогов и руководителей организаций. Немаловажное значение имеет выявление тенденций развития системы среднего образования в стране.

Анастасия Кузнецова



