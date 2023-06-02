Президент принял министра иностранных дел Республики Корея Пак Чжина, прибывшего в Казахстан с официальным визитом

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Республики Корея Пак Чжина, прибывшего в Казахстан с официальным визитом.

Собеседники обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития двустороннего стратегического партнерства. Глава государства отметил высокую динамику казахско-корейского торгово-инвестиционного и технологического взаимодействия, а также культурно-гуманитарных связей. В свою очередь южнокорейский дипломат передал слова приветствия от Президента страны Юн Сок Ёля и подтвердил готовность к дальнейшему углублению партнерства с Казахстаном как на двусторонней, так и на региональной основе.

Собеседники также рассмотрели актуальные вопросы глобальной и региональной повестки дня, взаимодействия по линии международных структур.