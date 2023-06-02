На главной площади Петропавловска прошел фестиваль «Summer dance»

На главной площади города для детей подготовили массу развлечений, в том числе фестиваль «Summer dance» с участием творческих коллективов. Вниманию юных зрителей представили 27 зажигательных номеров.

САЯН ЕРМЕК, заведующий отделом областного центра творчества детей и юношества:

— Сегодня ОКЦ, а также управления образования области и города Петропавловска поздравляют всех детей с праздником 1 июня, с Международным днем защиты детей. Различные программы для празднования данного мероприятия. В данном фестивале участвуют творческие коллективы города и области, количество участников — 1500.

Участие в фестивале приняли танцоры всех возрастов: от ребят постарше до малышей. Среди них — Аида Боташ. Она представляет ансамбль «GALLA DANCE STUDIO», выступали они с номером «Кто будет капитан».

— Мне 9 лет. Начала свой творческий путь с флешмобов, хочу связать свое будущее со сценой.

Концерт понравился юным гостям, и они с радостью делились впечатлениями.

— Чтобы не болели, чтобы достигали своих вершин, всего самого лучшего.

— Поздравляю всех с праздником!

— Я желаю здоровья, счастья, желаю хороших каникул.

Всех участников праздничной программы наградили грамотами.