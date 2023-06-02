Лучших на беговой дорожке определили президентские тесты в рамках спартакиады «Динамо»

Представители правоохранительных органов собрались на стадионе «Динамо», чтобы принять участие в соревнованиях по президентским тестам. С напутственным словом к спортсменам в погонах обратился первый заместитель председателя областного филиала физкультурно-спортивного общества «Динамо» Талгат Тугунбаев.

— У нас в течение года запланированы 22 мероприятия различного характера. Из этих 22 мероприятий 7 видов, которые входят в общий зачёт спартакиады. Поэтому это четвёртый вид.

Дистанция — 2400 метров для мужчин и 1200 метров для женщин. Среди дам старше 30 лет первой финишную черту пересекла представительница Академии Национальной гвардии РК Айгерим Ниязтайкызы. У мужчин в той же возрастной группе победителем стал представитель областного департамента полиции Саят Илюбаев. В группе до 30 лет у девушек первое место заняла сотрудница управления специализированной службы охраны Дарья Фельдман, у мужчин чемпионом стал Максут Муратбеков из Академии Нацгвардии РК.

МАКСУТ МУРАТБЕКОВ, курсант Академии Национальной гвардии РК:

— Своей победе я обязан ежедневным тренировкам. У нас в Академии Нацгвардии физической подготовке уделяют большое внимание. Соперники тоже были сильные, было трудно с ними состязаться. В конце дистанции пришлось собрать волю в кулак, чтобы вырвать победу.

В командном зачёте чемпионами соревнований стали спортсмены Академии Нацгвардии, традиционно сильные в этом виде спорта. Второе место заняли «динамовцы» из воинской части 6637. Замкнули тройку лидеров полицейские из управления спецохраны. Всех победителей и призёров наградили призами общества «Динамо». Командам вручили кубки. Соревнования по гиревому спорту, это пятый вид спартакиады, пройдут в середине июня.