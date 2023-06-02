Депутатом Сената Парламента РК от СКО избрали Асем Рахметову

В Петропавловске выбрали нового сенатора. Отдать голос за кандидата, который будет представлять СКО в верхней палате Парламента, пришли 180 человек. Это депутаты районных, городского и областного маслихатов.

МАКСАТ КУДРАТУЛЛАЕВ, депутат областного маслихата:

— Ознакомились с предвыборной программой кандидатов. Программы объёмные и содержательные. Сегодня проголосуем за достойного, который готов трудиться на политической арене и представлять интересы нашей области.

Свои кандидатуры выдвинули 7 человек. Но, многие из них по разным причинам отказались от права на мандат.

САГЫНДЫК РАХЫМЖАН, член областной избирательной комиссии:

— Один кандидат снял свою кандидатуру до регистрации. Один кандидат не подошёл по требованию Конституционного закона РК. Один кандидат не предоставил необходимый пакет документов в полном объёме. 4 кандидата зарегистрировались. Из них 2 кандидата накануне выборов сняли свои кандидатуры.

Это руководитель областного управления физической культуры и спорта Сергей Мелехов и всем известный аграрий Анатолий Рафальский. Так, в политической гонке остались 2 кандидата: Рауза Касенова и Асем Рахметова. По итогу голосования в лидерах оказалась председатель областного филиала партии «AMANAT». За неё проголосовали 134 депутата, остальные — за руководителя областного управления по делам религий.

АСЕМ РАХМЕТОВА, кандидат в депутаты Сената Парламента РК:

— Уважаемые депутаты! Сегодня хочу выразить благодарность. Я понимаю всю ответственность, которая на меня сегодня возложена. Это огромная ответственность не только со стороны депутатов, но и со стороны народа СКО. Поэтому хочу заверить, буду прилагать все усилия, помогать области и оказывать любую поддержку нашему населению.

Напомним, Асем Рахметова избрана депутатом верхней палаты Парламента вместо Гульмиры Каримовой, которая скоропостижно скончалась 27 января.

Алишер Ашимов