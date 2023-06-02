Артисты городского дома культуры выступили на главной площади Петропавловска 1 июня

Вечером 1 июня на главной площади Петропавловска развернулась праздничная концертная площадка. Своими музыкальными номерами жителей и гостей города порадовали артисты городского дома культуры.



КАРИНА ШВЕГЛЕР, и.о. директора городского дома культуры:

— Сегодня на главной площади нашего города была организована кроме детской программы также и программа семейного типа, для родителей, для семей, чтобы могли этот праздник отметить совместно с детьми. Поздравляю всех ребятишек нашего города с замечательным праздником, с Днем защиты детей! Желаю, чтобы над нашим городом всегда было мирное небо, чтобы все дети всегда только улыбались и никакие печали не омрачали их существование!

Песни, которые звучат здесь, напоминают о самых главных ценностях в жизни. В первую очередь это, конечно же, семейное благополучие и любовь к Родине.

ОЛЕСЯ МАЛИНОВСКАЯ, солистка городского дома культуры:

— В этот замечательный праздник хотелось бы всех поздравить. И деток, и родителей, в первую очередь. В моем исполнении сегодня прозвучала песня «Папа, мама» группы «А-Студио» для того, чтобы поднять настроение.

Атмосфера счастья и веселья царит на площади с утра до самого вечера. Благоприятствует хорошему настроению и жаркая солнечная погода.

— Погода отличная, летняя. Праздник тоже хороший. Для детей много чего сделано.

— Главное, мирного неба над головой, всего самого хорошего, здоровья. Думаю, это самое главное в нашей жизни сейчас.

— Музыка хорошая, мне нравится.

— Мне все песни нравятся. Мелодии красивые там.

Лица виновников торжества становились счастливее с каждым творческим номером. Под зажигательную музыку ребята и сами пускались в пляс.

