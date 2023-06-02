4 июня в Казахстане отметят День государственных символов

Символ независимости и гордость каждого казахстанца. 4 июня наша страна отметит День государственных символов. В этот день в 1992 году были официально утверждены флаг, герб и гимн республики.

МАРИЯ ТАТАРЕНКО, председатель ОО «Северо-Казахстанский областной белорусский культурный центр «Радзiма»:

— В начале 1992 года был объявлен конкурс на создание проекта государственных символов РК. Тогда было предложено много дизайнов. Участие приняли более 600 человек. Было предложено 1200 проектов дизайна флага, 245 проектов герба и 750 проектов текста гимна. Тогда стояла сложная задача: госсимволы должны были быть не просто эстетически красивыми, но и отвечать историческому, экономическому и политическому символизму.

Флаг, герб и гимн — это символ независимости государства, о котором мечтал казахский народ. За это боролись наши предки на протяжении огромного периода истории. Потому государственные символы имеют огромное значение, отмечает кандидат юридических наук Гулбахша Мусабаева. Каждого казахстанца охватывает гордость, когда гимн его страны звучит на мировой арене. Когда развевается флаг, как ознаменование победы наших спортсменов.

ГУЛБАХША МУСАБАЕВА, кандидат юридических наук Kozybayev University:

— Согласно Конституции каждый должен чтить госсимволы, знать и уважать их, как элементы суверенитета. Мы отмечаем день государственных символов ежегодно, чтобы внутри каждого гражданина формировать ответственность и культуру ценностей основ независимого государства. Поэтому наше законодательство очень сильное в отношении того, кто нарушает эти нормы.

Гулбахша Мусабаева отмечает, что в нашей стране сформировалась культура высокого уважения к госсимволам и у детей, и у взрослых. В детских садах и школах неделя начинается с пения гимна. Также он звучит на каждом мероприятии и спортивном соревновании.

Айгерим Хамзина



