168 фактов перевозки детей без детского автокресла выявили полицейские за 17 дней

С 15 по 31 мая полицейские проводили усиленную работу по укреплению дорожной безопасности в рамках ОПМ «Внимание — дети!», передаёт пресс-служба областного профильного департамента. Во время встреч с учащимися стражи порядка напоминали основные правила безопасного поведения. В первую очередь это осторожность возле подъездных дорожек во дворах, недопустимость игр на проезжей части и перехода улицы в неустановленном месте. При езде на велосипеде необходимо перевести велосипед за руль. К слову, управлять велосипедом на проезжей части можно с 14 лет, скутером — с 16 лет. При этом необходимо в полном объёме знать и соблюдать ПДД. В ходе операции к административной ответственности привлекли 289 пешеходов за переход дороги в неустановленном месте или на красный свет. 275 водителей понесли административную ответственность за то, что не предоставили преимущество в движении пешеходам. Ещё 168 автомобилистов привлечены к ответственности за перевозку детей без детского удерживающего устройства.

