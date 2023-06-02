1 июня в центральном парке Петропавловска на аттракционе «Гусеница» заклинило тормоз

Происшествие в День защиты детей. 1 июня прямо во время движения неожиданно вышел из строя аттракцион «Гусеница». Как пояснило руководство товарищества, из-за высокой температуры и большой загруженности на карусели заклинило тормоз, поэтому произошло резкое торможение кабин. Несколько посетителей получили ушибы, на месте им оказали медицинскую помощь и отпустили домой. На данный момент аттракцион не эксплуатируется, идет расследование. Весной этого года все аттракционны перед началом эксплуатации прошли техническое диагностирование. Его проводили независимые столичные эксперты.



Дарья Пышмынцева