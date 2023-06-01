В Петропавловске разрушается дом, который признали аварийным 5 лет назад

Эту комнату делят между собой родители Ксении Заболотной, её брат и тётя. Раньше она жила вместе с ними, но после рождения ребенка съехала на съемную квартиру. Семья горожанки заселилась в дом по адресу Крепостная,56 15 лет назад. Двухэтажку построили больше ста лет назад. В 2018 году местные власти признали ее аварийной.

КСЕНИЯ ЗАБОЛОТНАЯ, жительница г.Петропавловска:

— Мы купили квартиру, она была нормальная, но потом со временем дом стал ухудшаться. Он был на государственном обеспечении, а потом, когда он в такое состояние прибыл, нам его отдали в собственность. Мы делали и окна, и потолок, пол, пенили. 31 числа день рождения был у моего ребенка, брат позвонил, когда пришел с работы и сказал, что начал качаться пол. Пошел в подвал посмотреть, стена упала уже.

А вот и тот самый подвал. Чтобы понять, в каком состоянии находится дом, достаточно один раз заглянуть в него. Стены покрыты трещинами, повсюду обвалившиеся кирпичи.

КСЕНИЯ ЗАБОЛОТНАЯ, жительница г.Петропавловска:

— В первом подъезде три квартиры живут и во втором подъезде две квартиры. В каждой семье по два-три человека живет, где-то и по одному. Из акимата были, спасатели, скорая. Хотели нас расселить в школу, но никто не согласился. На первое время родители уехали на дачу переночевать.

На даче безопаснее, но, там нет света и воды, и долго оставаться загородом её родители не смогут, объяснила Ксения. Некоторые жильцы этой двухэтажки временно переехали к родственникам. В городском акимате рассказали, что в настоящее время работает комиссия по чрезвычайным ситуациям, продолжается обследование дома. Ситуация находится на контроле местных властей.

Дарья Пышмынцева