В Кызылжарском районе празднуют Международный день защиты детей

Светлый детский праздник празднуют в каждом уголке нашей области. В селе Бесколь по традиции для детишек организовали веселую концертную программу: песни, танцы, а также интересные игры.

Баба Яга заколдовала детей и чтобы снять чары, нужно прыгать через линию. Такое вот необычное упражнение на координацию. Также ребята лепили из пластелина и рисовали картины. Дружно они сделали вот такой земной шар, который объединяет самых разных людей. Детям праздник пришелся по душе.

— Сегодня много всяких игр. Мы рисовали, лепили поделки.

— Мы делали Землю, рисовали, лепили.

— Было состязание — прыгать, играть с Бабой Ягой.

— Яочень люблю рисовать. Рисую домик.

— Мне очень нравится рисовать маркерами.

Для веселого времяпрепровождения и в обычные дни для детишек Кызылжарского района построили 11 новых игровых площадок. Сегодня их ввели в экплуатацию. Одна из таких открылась в селе Вознесенке.

— Нравится больше всего горка, потому что на ней можно съезжать.

— Мы играли в догонялки, бегали, катились с горки.

— Я рад, что такая площадка есть.

— Площадка мне очень нравится. Она очень красивая и на ней очень много всего. А еще тут можно играть вместе. Это самая лучшая площадка.

Встретили новую площадку здесь с прекрасным настроением. Провели разные конкурсы и викторины. На праздник пришли и известные герои: Мишка Тедди и Киси-Миси.

А после зажигательных танцев ребят угостили вкусным мороженым. Чтобы детство было таким же сладким и ярким, говорят организаторы. Для местных жителей эта площадка долгожданная. До этого детки играли только на школьной площадке. К слову, в селе Вознесенке всего около 80 детей.

ЖАНАТ САДВОКАСОВ, аким Кызылжарского района:

— До этого у нас уже было 21 площадка. На сегодня у нас уже будет 33 детские игровые площадки, которые мы ввели в экплуатацию за 5 лет. Мы продолжаем работу по мини-футбольным полям, чтобы детям было чем заняться в летний период. Мини-футбольных полей у нас создано 14. Современные комплексы: воркаут площадки, футбольные поля и т.д.

В этом году построят спортивные комплексы в селах Знаменском, Налобино, Пресновке и Бугровом. По словам районного акима, до конца года во всех сельских округах будут мини-футбольные поля.

Диана Салихова