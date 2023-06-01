В День защиты детей пожарные организовали выставку спецтехники и боевой одежды огнеборцев

В честь празднования Дня защиты детей для юных петропавловцев интересную выставку организовали пожарные. Представили на ней защитную форму спасателей, снаряжение и многое другое.

КИРИЛЛ ИВАННИКОВ, начальник управления гражданской обороны ДЧС СКО:

— Цель данного мероприятия заключается в пропаганде и информировании населения и детей, тех необходимых мер безопасности, которые нужно соблюдать.

На некоторое время юные участники выставки почувствовали себя настоящими пожарными, примеряли на себя костюмы, тщательно изучали спецтехнику, многим удалось прсидеть за рулём пожарных машин. Впечатлила мальчишек и девчонок демонстрация 31 — метровой автолестницы. Огнеборцы используют её для спасения людей при пожаре в высотных зданиях.

Особый интрес у детей вызвали пожарные краги и дыхательный аппарат, а еще спецмашина «Трэкол».

— Мне нравится очень эта машина.

— Я хочу в будущем стать пожарным и ездить на такой машине.

— Мне понравились перчатки.

— Когда я выросту, хочу стать пожарным!

— Поздравляю всех детей с праздником, желаю хороших каникул!

С большим интересом ребята рассматривали спасательное снаряжение. Водолазы рассказали не только о нём, но и как нужно вести себя в воде.

АРТЕМ САВИН, главный специалист спасательного подразделения ДЧС СКО:

— Сегодня на выставку привезли аварийно — спасательный инструмент, гидравлический инструмент, водолазное снаряжение для спусков под воду. Детям очень нравится больше водолазное снаряжение, потому что такое только по телевизору увидишь.

Внимание к себе привлекли и братья наши меньшие. Четвероногих пушистых спасателей дети без боязни гладили и фотографировались с ними.

СЕРГЕЙ ЯЩУК, главный спасатель кинологической группы ДЧС СКО:

— В оперативно — спасательном отряде у нас находятся 3 служебные собаки, поисковые, которые предназначены для поиска пострадавших как в природной среде, так и в техногенной.

Такие выставки в ДЧС планируют проводить на протяжении всех летних каникул.

Камилла Карим