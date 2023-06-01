Соревнования среди юных инспекторов движения прошли в Петропавловске

«Безопасное колесо». В специализированной школе-интернате для одарённых детей им. Абу Досмухамбетова прошли соревнования среди юных инспекторов движения. Ребята показали строевую подготовку, знания сигналов регулировщика и продемонстрировали навыки фигурного вождения на велосипедах.

АЗАМАТ ЖАМУКОВ, старший инспектор управления местной полицейской службы ДП СКО:

— Впереди у нас с вами большая совместная работа, направленная на снижение аварийности, связанной с детьми. Ребята! Ваша работа в составе ЮИД по пропаганде безопасности поведения детей на дорогах помогает сохранить жизни и здоровье маленьких граждан. Сегодня вы носите гордое звание ЮИД, а в будущем станете достойной сменой тем, кто сейчас обеспечивает порядок и безопасность на наших дорогах.

Главная задача отрядов ЮИД — донести основы безопасного поведения на дороге до младшеклассников. Умение делать это в увлекательной, запоминающейся форме ребята показали на сцене актового зала. Жюри здесь же определило победителей и призёров. Второе и третье места заняли отряды ЮИД из района М.Жумабаева и городской классической гимназии им. С.Шаймерденова. Лучшей стала команда из Тимирязевского района.

АРТУР РУДИЙ, участник соревнований, Тимирязевский район:

— Мы приехали сюда в первый раз и сразу заняли первое место. Мы старались очень, трудились. Самый сложный из конкурсов, наверное, был, это, когда на великах катались. Там я совершал некоторые ошибки, но всё-таки победил.

«Безопасное колесо» специально проводится накануне летних каникул. Это ещё один способ напомнить всем детям и их родителям о необходимости знать и строго исполнять требования ПДД, отмечают полицейские.

Алишер Ашимов