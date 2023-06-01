Последний звонок прозвенел в школах Казахстана

Торжественные линейки прошли 1 июня по всей стране. В СК со школьной порой прощаются 3 345 выпускников 11-ых классов. Сегодня они здесь в роли учеников и учениц, но скоро обретут новый статус. Перед ними открываются новые возможности.

Это со школой прощаются выпускники городской классической гимназии имени Сафуана Шаймерденова. Ребята рассказали нам, что сегодня очень переживали и волновались. Некоторые даже ночью не могли уснуть и вспоминали моменты школьной жизни.

ЖАНСАЯ ЖАКЫПОВА, выпускница городской классической гимназии имени Сафуана Шаймерденова:

— Этот день очень особенный для меня и моих одноклассников. Это наш большой шаг во взрослую жизнь. Я счастлива, но, если честно, есть и небольшая грусть. Я буду скучать по урокам, учителям и моему классу.

ЕРСУЛТАН СЕИЛБЕК выпускник городской классической гимназии имени Сафуана Шаймерденова:

— Я 11 лет учусь в этой школе. Считаю, что провёл очень хорошее время со своими друзьями и учителями. Все учителя помогли мне стать личностью. Я не подведу их ожидания и поступлю в хороший университет, достигну высот.

Ребята уже выбрали будущие профессии и даже вузы, в которых хотят получать знания. Впереди у выпускников ЕНТ и вступительные экзамены. Но пока наступает самый трогательный момент последнего звонка — прощальный вальс выпускников.

А пока выпускники кружатся в прощальном танце, их близкие едва сдерживают слёзы. Волнуются сегодня и педагоги. Они приложили все усилия, чтобы дать знания ученикам. Вложили в них свои силы, наставляли, поддерживали и воспитывали.



КУЛЬТАЙ МУКАНОВА, директор городской классической гимназии имени Сафуана Шаймерденова:

— Учебный год в городской классической гимназии имени Сафуана Шаймерденова заканчивают 496 учащихся. Из них 16 выпускников. Один из них — претендент на знак «Алтын белгі». Мы желаем удачи нашим выпускникам. Мы верим в них и уверены, что они поступят в сильные вузы и получат отличное образование.

И по традиции финальный аккорд — звучит последний звонок. Как символ момента, который в жизни только раз.

Айгерим Хамзина