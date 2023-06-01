Международный день защиты детей отмечают в Петропавловске

1 июня, в первый день лета, на главной площади для мальчишек и девчонок развернулась яркая концертная программа.

Здесь можно насладиться не только выступлениями танцевальных ансамблей и музыкальных коллективов, но и найти занятие по душе и сменить образ. На площади юным гостям делают аквагрим и различные причёски. Также ребята принимают участие в конкурсах рисунков и спортивных состязаниях.

Это праздник наполнен особым теплом, говорят горожане.

— Мы были на конкурсе рисунков. Доча нарисовала 2 рисунка. Ну, и пока всё. Идём дальше гулять.

— Всё нравится. Музыка классная. Мы стояли и смотрели, как выступает наша одноклассница.

— Пришла с внуками. Праздник красивый. Настроение очень хорошее. Погода радует сегодня. Хочется пожелать детям крепкого здоровья и беззаботного детства. С праздником.

— Праздник яркий для детей. Огромное спасибо организаторам. Всем детям желаем счастья, здоровья, родителям — терпения.

Этому празднику более 70 лет. Учредила его Международная демократическая федерация женщин в Париже. Сегодня в Казахстане проживают более 6,5 млн детей, в руках которых будущее нашей страны.

ИРИНА КОЛОДАЕВА, заместитель директора областного центра творчества детей и юношества:

— Нравится и детям, и родителям. В течение всего учебного года была подготовлена большая концертная программа у каждого коллектива. Сегодня солнце, хорошее настроение и начало лета, впереди каникулы. Всё это вместе создаёт праздник, а мы счастливы, когда наши талантливые дети могут показать своё мастерство.

Изюминка программы — показательные выступления каратистов. Захватывающие боевые приёмы, дисциплина, отточенные движения особенно привлекли внимание гостей праздника.

Алишер Ашимов