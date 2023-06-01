Аким области поздравил детей с праздником

Центр социального обслуживания «Арман» в Петропавловске открыли в 1999 году. В настоящее время здесь обучаются 12 воспитанников в возрасте от 6 до 18 лет. Им предоставляются все соответствующие реабилитационные услуги. Дети получают инклюзивное образование в городской средней школе № 13.

ТАТЬЯНА ЛУЗАКОВА, ДИРЕКТОР ДЕТСКОГО ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «АРМАН»:

— Дети живут в этом центре. По выходным родители забирают домой. Предоставляются социальные услуги по 8 направлениям. 7 мальчиков и 5 девочек получают медицинскую помощь, делают массаж, проводят ЛФК, спускаются в бассейн, есть возможность покататься на лошадях. Все дети очень артистичны. С республиканских конкурсов также вернулись с призовыми местами.

Воспитанников центра «Арман» с Днем защиты детей поздравил аким области Айдарбек Сапаров. В подарок — телевизор для сенсорной комнаты.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

— Как сказал глава государства Касым-Жомарт Токаев, мы должны защищать детей, потому что вы-наше будущее. Поэтому мы всегда готовы вам помочь. В настоящее время мы выделяем значительные средства для улучшения качества образования в регионе. Все это делается для того, чтобы дети развивались в разных направлениях.

Одна из воспитанниц центра — Сымбат Дуйшанбе. В свободное время девочка занимается в вокальном кружке, участвует в различных соревнованиях.

В области действует 9 медико-социальных учреждений. 3 из них расположены в областном центре. Всего в регионе насчитывается более 25 тысяч человек с ограниченными возможностями. Более 2000 детей имеют нарушения опорно-двигательного аппарата.

РИНАТ ЕЛЖАСОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КООРДИНАЦИИ ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ СКО:

— В Петропавловске кроме центра социального обслуживания «Арман» есть центр лечения детей с психоневрологическими заболеваниями и реабилитационный центр помощи людям с ограниченными возможностями. Им оказывается вся помощь со стороны государства. В реабилитационных центрах работает дневной стационар. Родители могут привести своих детей в реабилитационное учреждение и получить все необходимое лечение.

По словам директора центра социального обслуживания «Арман», автобус для перевозки детей в школу устарел. Айдарбек Сапаров пообещал выделить средства из бюджета на новый спецавтотранспорт к новому учебному году.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Кызылжар»/

