Встреча с бизнес — делегацией из Китая прошла в Петропавловске. Стороны обменялись мнениями и выразили заинтересованность во взаимовыгодном сотрудничестве. Гостям из Поднебесной рассказали об экономическом потенциале региона.

ДАРХАН АМРИН, и.о. руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития СКО:

— Граничит с 3 крупными регионами: Тюменской, Омской и Курганской областями с населением порядка 6 млн человек. Преимущественно регион является аграрным. Лидирующие позиции по Казахстану занимаем по сельхозпродукции. Является центральной транспортной сетью на стыке Европы и Азии.

Нашу область называют северными воротами. Через регион проходит 70% всего грузопотока по направлению Европа — Дальний Восток. В первую очередь, благодаря Транссибирской магистрали. Через СК проходит главный железнодорожный коридор из Европы в Китай

ЛЮ БАОПИН, заместитель генерального директора Beijing Zhizhi Hongyan Technology Co,Китай:

— Мы здесь второй день, успели побывать на местных производствах. В нашей делегации представители нескольких компаний и крупных корпораций. Мы изучили потенциал и возможности, которые здесь открыты. Встречи определённо получились продуктивными. Мы не сомневаемся, что работу на казахстанском рынке начнём именно с вашего региона.

В завершение встречи стороны подписали ряд меморандумов о сотрудничестве.

Айгерим Хамзина

