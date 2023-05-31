Утренник для детей накануне 1 июня организовали в многопрофильной детской областной больнице

Накануне Дня защиты детей в многопрофильной детской областной больнице для самых юных пациентов врачи устроили настоящий праздник. С творческими номерами для них выступили коллективы городского дома культуры, медицинского колледжа и активисты детского благотворительного фонда «Улыбка».

День защиты детей — это не только весёлый праздник для детей и их родителей, это напоминание обществу о необходимости защищать и соблюдать права каждого ребенка, говорят врачи.

НУРЛАН АЙМАНОВ, директор многопрофильной детской областной больницы:

— Для нас является День защиты детей как профессиональный праздник, потому что мы лечим детей. Сегодня тёплая погода. У нас получилось вывести большинство детей, которые могут по состоянию здоровья выйти на улицу. Кроме того, мы провели конкурс рисунков. Оказалось много талантливых детей, которые находятся в стационаре. Мы определили первое, второе и третье места. Но, не оставим без внимания 30 участвующих детей.

Поздравили детей и их родителей заместитель акима области Сатжан Аблалиев и руководитель областного управления здравоохранения Кумар Кусемисов.

САТЖАН АБЛАЛИЕВ, заместитель акима СКО:

— Поздравляю Вас с Международным днем защиты детей! Сегодня все родители, медицинский персонал, акимат города и области — все постарались сделать такой праздничный день. На сегодня персонал больниц старается сделать сегодняшний день запоминающимся. Дети — наше будущее, будущее нашего государства.

КУМАР КУСЕМИСОВ, руководитель управления здравоохранения СКО:

— Сегодня наши детки находятся в больнице, поэтому я желаю вам в этот день скорейшего выздоровления. Скорее поправляйтесь, лето начинается, вы должны отдыхать, веселиться, радоваться и праздновать свои каникулы.

Игры с аниматорами, подарки, и, конечно же, хорошее настроение. Таким приятным сюрпризом и дети, и их родители остались довольны.

— Мне нравится этот праздник.

— Я хотела бы поблагодарить от всех медперсонал ЛОР-отделения за их доброту, отзывчивость и заботу к нам.

— Праздник проходит хорошо. С Днем защиты детей.

— Нам всё нравится.

Также в этот день врачи поздравили маленьких пациентов инфекционного отделения. На данный момент в областной детской больнице лечение проходят 360 детей и подростков.

Камилла Карим