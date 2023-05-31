Спасатели и полицейские вышли в рейд по местам купания

КАМИЛЛА КАРИМ, корреспондент:

— Последние дни мая удивляют жаркой погодой. На этой неделе ожидается повышение температуры воздуха до сорока градусов. Вместе с этим в области открывается купальный сезон. Спасатели вышли в рейд по местам отдыха горожан, чтобы напомнить людям о правилах безопасности на воде.

Горожане решили не дожидаться начала купального сезона. На пляжах уже многолюдно. Спасатели вместе с полицейскими раздают отдыхающим памятки и рассказывают о мерах предосторожности.

ТЕМИРХАН САГЫНДЫКОВ, офицер группы гражданской обороны УЧС г.Петропавловска:

— Купальный сезон начинается с 1 июня. Гражданам убедительная просьба: купаться только в санкционированных местах. Такие мероприятия будут проводиться каждый день. На нашей станции днем дежурят три спасателя, а в ночное время два.

КУАНЫШ ШАХМЕТОВ, участковый инспектор полиции ОМПС г.Петропавловска:

— Когда есть правонарушения, составляется протокол. На первый раз идет предупреждение. Уже при повторном нарушении в течение года идёт штраф. Речь идет о загрязнении мест общего пользования, о нахождении лиц в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах.

Патрулировать берега водоёмов спасатели будут до конца лета. Отдыхающие с пониманием относятся к таким рейдам. И как показал опрос, многие осведомлены, как вести себя на пляже и в воде.

— Желательно постепенно заходить в воду, затем дети только с родителями!

— Надо предостерегаться от этого, беречь себя, не пренебрегать нормами, которые выставляют спасатели. В частности, здесь на пляже расставлены баннеры, которые говорят о том, как правильно купаться и как находиться на берегу.

— Самое главное — не заплывать за буйки.

— Для начала не заходить слишком глубоко, особенно, если ты не умеешь плавать. И в холодное время года не купаться.

КАМИЛЛА КАРИМ, корреспондент:

— Всего в городе определены два места, где можно отдохнуть и покупаться: это городской пляж на реке Есиль и озеро Пёстрое.



Камилла Карим