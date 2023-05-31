Школьники района Шал акына приняли участие в учебно-полевых сборах

Военно-патриотическое воспитание молодёжи — одно из ключевых задач современного Казахстана. В районе Шал акына ежегодно в конце учебного года проводятся учебно — полевые сборы. С 27 по 31 мая учащиеся 10-х классов приняли участие в сборах на базе оздворовительного лагеря «Аю — тас». Основной целью стала подготовка юношей к армейской службе. Во время полевых занятий школьники ознакомились со спецификой и обязанностью военнослужащих, также приняли активное участие в военно-строевых показательных выступлениях с исполнением патриотических песен.

