Баурсак той организовали в НИШ

Баурсак той провели в Назарбаев Интеллектуальной школе г. Петропавловска. По традиции его организовывают в конце учебного года. Этот праздник объединяет всех учеников, школьный коллектив и родителей. На этот раз на баурсак тое подвели итоги проектов, организованных в течение года по направлению воспитательной работы. На дастарханах было много горячих баурсаков, которые жарили под открытым небом в 30 казанах. Сегодня это блюдо является символом дружбы и единства. Учащиеся пели песни, участвовали в интеллектуальных баталиях, соревновались в ораторском искусстве. А также по книжному проекту “100 книг” рисовали иллюстрации к известным произведениям. В конце тоя дети и родители сыграли в игру “Қызыл ту”.

АРЛАН МУХАМЕДЖАНОВ, учащийся НИШ:

— Сейчас у нас проходит Баурсак той, где мы со всей школой и администрацией готовим баурсаки, приносим сладости и хорошо проводим время, вспоминаем наши традиции. Когда в Казахстане проживает более 100 этносов, мы должны перенимать культуры всех народов.

