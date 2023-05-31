5 июня стартует третий поток приема документов на стипендию «Болашак».

«В этом году усовершенствованы правила отбора кандидатов на стипендию «Болашак». Теперь в конкурсе могут также участвовать претенденты с наличием гранта на обучение в ведущем зарубежном вузе. При этом, программа «Болашак» будет покрывать расходы стипендиата на проживание, питание, медицинскую страховку, авиаперелет, визовые сборы, приобретение учебных материалов. Также срок отработки для них будет уменьшен на один год», — поделился председатель Правления АО «Центр международных программ» Олжас Сакенов.