Экперты из СКО продолжают заниматься поиском людей, которые еще не реабилитированы

В канун важной даты для учащихся гимназии «БЭСТ» провели круглый стол в музейном комплексе «Резиденция Абылай хана». 31 мая — День памяти невинно погибших в эпоху сталинского режима. Жестокая политика государства в то время, голод и массовые репрессии, а также насильственная депортация людей привела к огромным человеческим потерям. Представители молодого поколения не должны забывать об этом. Директор музейного комплекса Аян Садаев вошел в региональную рабочую группу. Он вместе с другими экспертами занимается поиском людей, которые еще не реабилитированы.

АЯН САДАЕВ, директор музейного комплекса «Резиденция Абылай хана»:

— Указом президента была создана государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий. В регионе у нас также была создана комиссия. Выпущено 33 тома книги по полной реабилитации жертв политических репрессий, каждый регион предоставлял свои данные. На сегодня мы выявляем потомков, которые помнят о том, что их деды или бабушки переезжали из одного города в другие города, чтобы спасти себя и своих родственников. С ними проводим опрос, какие именно данные они помнят. Такую работу мы еще продолжаем.

Член Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий Людмила Гривенная тоже занимается большим и серьезным исследованием. Больше 20 лет она кропотливо собирает сведения об участниках протестных движений, народных восстаний, которые были на территории Казахстана в начале 20 годов 20 века. Из-за существовавшей политики забвения эти события стирались из памяти потомков участников масштабных протестов.

ЛЮДМИЛА ГРИВЕННАЯ, член Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий:

— Сейчас мы выдвигаем предложение в Мажилис, чтобы были внесены в число подлежащих реабилитации люди, которые участвовали в народных протестах, восстаниях. Т.к. действительно многие категории из них были не заслуженно обвинены. Существует необъективная мемориализация, т.е. увековечивание этих событий в памятниках, которые есть в СКО. Мне удалось получить паспорта на памятники, их оказалось около 80. Но все они были посвящены коммунистам, советским работникам, тем, кто подавлял восстание. По сути, не было ни одного официального памятника, который бы символизировал жертвенность со стороны крестьянства, которое поднялось против силовой политики большевиков.

К примеру, Людмила Гривенная нашла памятный крест в селе Лобаново Айыртауского района. Он символизирует гибель 300 жителей существовавшей в этих местах станицы. Всего же в этом селе погибло 900 крестьян-участников народного восстания. Но память о них, к сожалению, до сих пор не увековечена.

Дарья Пышмынцева